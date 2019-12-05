На месте пожара в одесском колледже найден второй погибший

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Количество погибших в результате пожара, который произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, выросло до двух человек. Об этом в четверг сообщила пресс-служба одесской полиции.

"Тело взрослой женщины сотрудники правоохранительных органов нашли под обломками конструкций сооружения. Полицейские устанавливают ее личность", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что продолжаются поиски еще 13 человек.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. Пострадали почти 30 человек, по словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные рядом автомобили с четвертого и пятого этажей. В момент пожара в здании находилось более 400 человек.

Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине происшествия пока не объявлено. Из-за данного происшествия власти Одессы объявили траур.