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В Клину задержали мужчину за дебош в салоне рейсового автобуса

Он выражался грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и пытался сорвать камеру видеонаблюдения, расположенную в салоне автобуса

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Полицейские задержали в Клину мужчину, который устроил дебош в салоне рейсового автобуса и не реагировал на замечания. Возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС в пятницу начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Установлено, что мужчина, находясь в салоне рейсового автобуса, осуществлявшего движение по маршруту Кузнецово - Клин, выражался грубой нецензурной бранью в адрес пассажиров и пытался сорвать камеру видеонаблюдения, расположенную в салоне автобуса. На требования водителя прекратить противоправные действия дебошир не реагировал, - сказала она. - В результате водитель был вынужден остановить автобус и вызвать сотрудников полиции".

Как отметила Петрова, полицейские, оперативно прибыв на место, задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 "Хулиганство" УК РФ, правонарушителю грозит до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время задержанный находится под подпиской о невыезде.

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Россия
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