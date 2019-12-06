Спасатели в Одессе после пожара в колледже ищут 14 пропавших без вести

КИЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Спасатели вторые сутки разбирают завалы после пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, во время которого два человека погибли и 14 пропали без вести. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром. Проводятся поисково-спасательные работы и работы по тушению отдельных очагов тления конструкций здания", - отметили в ведомстве.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 26 пострадавших остаются в лечебных учреждениях.

К ликвидации последствий пожара привлечены 253 человека и 38 единиц техники.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник в среду в первой половине дня. Пострадали почти 30 человек. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые учащиеся прыгали на припаркованные рядом автомобили с четвертого и пятого этажей. В момент пожара в здании находилось более 400 человек.

Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. Официально о причине происшествия пока не объявлено. Из-за данного происшествия власти Одессы объявили двухдневный траур.