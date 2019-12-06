Никита Чирцов получил год колонии за нападение на полицейского

"Суд постановил приговорить Чирцова к одному году колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Булгакова. Суд зачел ему в срок наказания время, проведенное в СИЗО с 1 сентября.

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в пятницу приговорил 22-летнего программиста Никиту Чирцова, участвовавшего в несанкционированной акции 27 июля в Москве, к году лишения свободы за нападение на сотрудника полиции. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.

По словам судьи, она учла смягчающие обстоятельства по делу Чирцова: наличие у него престарелой бабушки, помощь подсудимого благотворительной организации, которая оказывает помощь онкобольным, а также то, что он извинился перед потерпевшим и готов компенсировать ему ущерб. Вместе с тем судья пришла к выводу, что исправление Чирцова возможно лишь в условиях изоляции от общества. Прокурор требовал приговорить его к 3,5 года колонии.

Ранее Тверской суд Москвы признал Чирцова виновным. "Суд приходит к выводу, что Чирцов виновен в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказала судья Елена Булгакова. Оглашение приговора еще продолжается.

Поддержать обвиняемого пришел в суд в том числе экс-кандидат в Мосгордуму Илья Яшин.

Согласно показаниям Чирцова, которые оглашены в ходе чтения приговора, он оказался на акции протеста 27 июля случайно, когда шел по центру Москвы, услышал громкие крики и увидел скопление людей, но не понял, из-за чего они собрались. По его словам, он увидел, как за ним смыкается полицейское оцепление и попытался бежать. По словам судьи, вина Чирцова подтверждается показаниями потерпевшего, видеозаписями и результатами судебно-медицинской экспертизы.

По версии следствия, в ходе митинга 27 июля Чирцов толкнул полицейского Юрия Михайленка, чем причинил ему физическую боль. Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. Белорусские власти обязали его покинуть страну. Спустя сутки уже в Москве его задержали российские правоохранители.

В ходе заседания суда Чирцов извинился перед потерпевшим, а его адвокат Александр Барков отметил, что подсудимый перевел деньги на счет Михайленка в качестве компенсации ущерба. Последний сначала согласился на примирение с потерпевшим, но потом передумал.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

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