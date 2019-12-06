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Виновника массовой аварии в Петербурге за год 104 раза наказывали за превышение скорости

После этого инцидента в отношении автолюбителя возбудили еще пять административных дел

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Водитель автомобиля Audi, который в четверг днем устроил аварию с 13-ю машинами на Выборгском шоссе Петербурга и был пьян в момент ДТП, более 100 раз за текущий год нарушал правила дорожного движения. Об этом журналистам в пятницу сообщили в региональном УГИБДД.

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"За 2019 год водитель привлекался к административной ответственности 105 раз, из них 104 - за превышение установленной скорости", - сказано в сообщении.

После аварии на Выборгском шоссе в отношении водителя возбудили сразу пять административных дел: об управлении автомобилем без водительских документов, об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, о нарушении ПДД, которое привело к причинению здоровью потерпевшего вреда средней степени тяжести, о повреждении дорожных сооружений и об управлении машиной без полиса ОСАГО.

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РоссияСанкт-Петербург
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