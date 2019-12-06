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В Калининградской области муниципальный чиновник похитил у дольщиков более 10 млн рублей

Ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет лишения свободы

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело по факту хищения свыше 10 млн рублей участников долевого строительства возбуждено в отношении чиновника из города Пионерском Калининградской области, ему может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. Об этом сообщила журналистам пресс-служба областной прокуратуры.

"По требованию прокуратуры Калининградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в нарушение требований закона муниципальный служащий МО "Пионерский городской округ", осуществляя фактическое руководство ООО "Трансстрой", принадлежащее его знакомым, под предлогом строительства многоквартирного жилого дома, расположенного в городе Пионерском Калининградской области, в период с 2016 по 2019 год заключил с 39 гражданами 52 договора участия в долевом строительстве, получив от них денежные средства в сумме свыше 10 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Строительство многоквартирного жилого дома до настоящего времени не завершено.

"Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в областной прокуратуре", - отмечает пресс-служба.

Теги
РоссияКалининградская область
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