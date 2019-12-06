СК предъявил обвинение жителю Кубани по делу об утечке данных сотрудников РЖД

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение жителю Краснодарского края, выложившего в интернет несколько сотен тысяч фотографий и персональных данных сотрудников РЖД. Он получил эти сведения, взломав сервера компании. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, мужчина 1993 года рождения обвиняется по ч. 1 ст. 183 УК РФ ("Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну") и ч. 1 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации").

"Следствием установлено, что в июне молодой человек, используя для авторизации незаконно добытые учетные записи двух пользователей работников ОАО "РЖД" и 96 уникальных IP-адресов, совершил неправомерный доступ к охраняемой законом информации, находящейся на внутренних ресурсах организации. После этого он произвел незаконное копирование нескольких сотен тысяч фотографий и сведений руководства ОАО "РЖД" и иных работников указанной организации, являющихся персональными данными. Вышеуказанные данные впоследствии были опубликованы на одном из интернет-ресурсов, хостинг которого расположен в Федеративной Республике Германия", - сообщили в СК.

Выявить злоумышленника удалось совместно со службой безопасности РЖД и управления "К" МВД России. Молодой человек признал вину в совершении кибератаки.

Ранее начальник департамента информатизации РЖД Кирилл Семион сообщил ТАСС, что публикация в открытых источниках персональных данных сотрудников РЖД произошла не в результате кибератаки. По его словам, проникновения в систему извне не было. По итогам проверки компания может принять административные меры, а также при необходимости принять меры по повышению информационной безопасности, добавил представитель РЖД.

Для сотрудников компании РЖД действует сервисный портал. Доступ в личный кабинет работники компании могут получить с компьютера, планшета и смартфона. В РЖД отмечали, что утечек персональных данных клиентов не произошло. Холдинг использует несколько онлайн-сервисов. Пассажирам доступен сайт и мобильное приложение для покупки билетов на поезд.