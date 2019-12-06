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Прокуратура назвала причину обрушения моста в Оренбурге

По данным ведомства, причиной инцидента мог стать грузовик, который превысил допустимую нагрузку

ОРЕНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Масса грузовика, который последним проехал по мосту в Оренбурге перед обрушением конструкции вечером 2 декабря, была более чем в два раза выше разрешенной нагрузки на путепровод. Такие данные в пятницу следствие обнародовало на совещании в прокуратуре Оренбургской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прохождение колонны автомобилей с щебнем, масса каждого из которых больше допустимой нагрузки на 30 тонн, власти назвали возможной причиной обрушения путепровода в Оренбурге.

"На сегодняшний день информация о том, что незадолго до происшествия по мосту двигалась колонна грузовиков, не подтверждается. Установлена масса грузового автомобиля с прицепом, груженым щебнем, оказавшегося на путепроводе в момент его разрушения, она составила 65 тонн. На данный момент к водителю автомобиля Mercedes остается все меньше претензий", - сказано в сообщении прокуратуры Оренбургской области.

Появившуюся в социальных сетях информацию об отсутствии до дня трагедии на рухнувшем мосту знака с указанием максимально допустимой массы транспортных средств, следователи также проверяют. Внимательные автомобилисты ранее выложили в открытом доступе записи видеорегистраторов и фотографии развязки Загородного шоссе и улицы Терешковой, на которых видно, что знак "30 т" установили на следующий день после инцидента.

"В ближайшее время сотрудникам прокуратуры области в ходе проверки, организованной по поручению прокурора области, предстоит дать оценку работе Главного управления дорожного хозяйства области, органов ГИБДД по обеспечению безопасности проезда по мосту. Также прокуроры сделают выводы о соблюдении законов компанией по грузоперевозкам, а также фирмой, осуществлявшей ремонт путепровода", - уточнили в прокуратуре.

Вечером 2 декабря виадук, соединяющий Загородное шоссе и улицу Терешковой в Оренбурге, частично обрушился. По данным регионального Минздрава, пострадали два человека. Мост был на реконструкции, в месте производства работ действовало поэтапное ограничение движения транспортных средств. После обрушения путепровода в Оренбурге введен режим ЧС муниципального масштаба, возбуждено уголовное дело.

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РоссияОренбургская область
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