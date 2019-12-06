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Суд арестовал на 15 суток участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Абаничева

При этом суд зачел время, которое он провел в СИЗО. Таким образом Сергей Абаничев останется на свободе

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток участника несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Сергея Абаничева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Суд арестовал на 15 суток, признав виновным по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения), но зачел то время, что он находился в СИЗО. Поэтому он останется на свободе", - сказал защитник.

Абаничев был задержан полицейскими 5 декабря и отпущен под обязательство о явке.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более 1 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и участии в массовых беспорядках (ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 212 УК РФ), в ходе его расследования были арестованы более 10 человек.

В начале сентября СК прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении пяти участников акции - Даниила Конона, Валерия Костенка, Сергея Абаничева, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева. Следствие не нашло в их действиях признаков состава преступления после исследования всех материалов, включая видеозаписи с камер наблюдения. Их действия были переквалифицированы на административные правонарушения, и в органы МВД направлены соответствующие материалы.

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