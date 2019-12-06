СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Псковом

ПСКОВ, 6 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Новоржевском районе, в результате которого пострадали девять человек, в том числе восемь детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Псковской области.

Автобус съехал в кювет и опрокинулся утром 29 ноября в Новоржевском районе. В автобусе находились 10 человек, из них 8 детей, они были госпитализированы. По предварительной информации правоохранителей, водитель автобуса не справился с управлением из-за гололеда.

"Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Псковской области по результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"), в связи с ДТП с автобусом в Новоржевском районе", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, автобус был оборудован ремнями безопасности, часть которых находилась в неисправном состоянии. "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следственным управлением инициирована проверка автобусов, в том числе школьных, на предмет безопасности во время поездок", - говорится в сообщении.

В конце ноября управление СК РФ по Псковской области начало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров, в том числе детей. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников из-за ДТП поручил провести проверку безопасности организации школьных перевозок в регионе.