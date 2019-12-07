В Московском регионе с начала года погибли более 400 человек на железной дороге

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Более 400 человек погибли с начала 2019 года в Московском регионе на железной дороге, среди них свыше 30 человек - несовершеннолетние. Об этом ТАСС сообщили в субботу в управлении транспорта МВД России по ЦФО.

"Проблема железнодорожного травматизма продолжает оставаться актуальной для Центрального федерального округа. Так, только в Московском регионе на железной дороге с начала года травмировано более 600 человек, из которых более 400 человек - смертельно. В числе погибших свыше 30 - несовершеннолетние", - сообщили в пресс-службе.

Самой распространенной причиной несчастных случаев, как отметили в транспортной полиции, является переход железнодорожных путей в неположенном месте. В частности, в субботу на одной из станций Ярославского направления железной дороги в районе 1-й Мытищинский улицы грузовой поезд сбил 66-летнюю женщину, она госпитализирована. "Предположительно, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте", - отметили в пресс-службе.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции.