Состояние пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде девяти детей оценивается как стабильное

ТАСС, 8 декабря. Девять детей, которые в субботу пострадали при ДТП в Нижнем Новгороде, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства региона.
"Состояние подростков, пострадавших накануне в результате ДТП, оценивается как стабильное, без отрицательной динамики", - отметили в пресс-службе.
Двое подростков были прооперированы, всем было сделано УЗИ органов брюшной полости, некоторым - компьютерная томография головы. Двое взрослых также остаются в больнице, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.
ДТП произошло в субботу вечером на улице Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, скончалась в больнице от полученных травм.