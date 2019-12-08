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Состояние пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде девяти детей оценивается как стабильное

Двух подростков прооперировали

ТАСС, 8 декабря. Девять детей, которые в субботу пострадали при ДТП в Нижнем Новгороде, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Состояние подростков, пострадавших накануне в результате ДТП, оценивается как стабильное, без отрицательной динамики", - отметили в пресс-службе.

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Двое подростков были прооперированы, всем было сделано УЗИ органов брюшной полости, некоторым - компьютерная томография головы. Двое взрослых также остаются в больнице, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, добавили в пресс-службе.

ДТП произошло в субботу вечером на улице Горького. По предварительным данным, столкнулись три автомобиля, один из них вылетел на тротуар, по которому в театр шла группа девятиклассников в сопровождении взрослых. В результате ДТП пострадали девять детей и двое взрослых, еще одна женщина, сопровождавшая группу, скончалась в больнице от полученных травм.

Теги
РоссияНижегородская область
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