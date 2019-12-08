Состояние пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде девяти детей оценивается как стабильное

ТАСС, 8 декабря. Девять детей, которые в субботу пострадали при ДТП в Нижнем Новгороде, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Состояние подростков, пострадавших накануне в результате ДТП, оценивается как стабильное, без отрицательной динамики", - отметили в пресс-службе.