Шесть рыбаков и ребенка спасли с оторвавшейся льдины в Ивановской области

ТАСС, 8 декабря. Сотрудники МЧС эвакуировали шесть рыбаков и одного ребенка с оторвавшейся льдины на Горьковском водохранилище в Ивановской области. Об этом ТАСС в воскресенье сообщила представитель пресс-службы МЧС по региону Мария Федорова.

"Сегодня в 09:55 шесть взрослых и один ребенок 12 лет оказались заблокированы на льдине, которая оторвалась от берега на Горьковском водохранилище в Ивановской области вблизи села Обжериха. В 10:30 сотрудники МЧС приступили к эвакуации граждан, в 11:05 все они были доставлены на берег", - сказала Федорова.

Она уточнила, что медпомощь никому из них не потребовалась. "Со всеми проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных ситуаций, решается вопрос о привлечении граждан к административной ответственности", - сказала собеседница агентства.

Для эвакуации привлекались пять сотрудников МЧС и две единицы техники.