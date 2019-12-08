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В Подмосковье ликвидировали открытое горение в здании автомойки и кафе

Никто не пострадал

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном здании, где расположены автомойка и кафе, в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент удалось ликвидировать открытое горение. Общая площадь пожара составила 600 кв. метров. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Пожар возник на втором этаже здания, огонь также охватил кровлю. Причины возгорания выясняются.

Это второй крупный пожар в Подмосковье за сутки. Утром в Одинцовском районе горел гостиничный комплекс на общей площади 1050 кв. метров.

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