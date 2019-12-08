{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Литве разбился спортивный самолет

По предварительным данным, при крушении погибли два человека

ВИЛЬНЮС, 8 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в Литве в воскресенье в результате крушения легкомоторного спортивного самолета. Об этом сообщило национальное радио.

По его данным, ЧП произошло в Каунасском районе. Погибли двое находившихся на борту мужчин - 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.

Согласно предварительной информации, один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.

Теги
Литва
Реклама на ТАСС
Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка
Иннокентия Стряпкова госпитализировали с травмой головы и сотрясением мозга
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС