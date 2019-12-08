Глава района в Хакасии попал под машину, спасая щенка

ТАСС, 8 декабря. Глава Бейского района Республики Хакасия Иннокентий Стряпков попал в больницу с сотрясением мозга после того, как попал под автомобиль, спасая щенка на выезде из Саяногорска, сообщается на сайте правительства республики.

"Иннокентий Стряпков, управляя личным автомобилем, двигался по автодороге Саяногорск - Калы - Бея. На проезжей части он увидел щенка, остановился на обочине и вышел из машины, чтобы убрать животное с дороги. В этот момент ехавший в попутном направлении водитель автомобиля Хонда Цивик допустил наезд на Иннокентия Стряпкова. Глава Бейского района был госпитализирован в Саяногорскую городскую больницу с травмой головы и сотрясением мозга", - говорится в сообщении.

В данный момент состояние Стряпкова оценивается как удовлетворительное. Отмечается, что участники ДТП были трезвыми.

Как сообщили ТАСС родственники Стряпкова, вместе с ним ехала жена. ДТП произошло на выезде из Саяногорска. Ехавший в Бею глава района увидел шедшего по дороге щенка, который уже был ранее сбит машиной. Супруги решили остановиться и подобрать животное, после чего Стряпков и попал под автомобиль.