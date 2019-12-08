В Москве мужчину привязали к дереву в парке и вызвали полицию

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали несколько человек в парке на севере Москвы, где поссорившиеся мужчины привязали одного из участников конфликта к дереву пищевой пленкой и сами вызвали полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступил сигнал о нападении на человека. По прибытии [сотрудников полиции на место происшествия] выяснилось, что произошел конфликт между гражданами на почве совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры одного из участников конфликта привязали к дереву пищевой пленкой в парке и вызвали полицию", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел на Кронштадтском бульваре.

По его словам, всех участников инцидента доставили в территориальный отдел полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.