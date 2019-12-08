{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве мужчину привязали к дереву в парке и вызвали полицию

Инцидент произошел на Кронштадтском бульваре во время ссоры

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали несколько человек в парке на севере Москвы, где поссорившиеся мужчины привязали одного из участников конфликта к дереву пищевой пленкой и сами вызвали полицию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В полицию поступил сигнал о нападении на человека. По прибытии [сотрудников полиции на место происшествия] выяснилось, что произошел конфликт между гражданами на почве совместного распития спиртных напитков. В ходе ссоры одного из участников конфликта привязали к дереву пищевой пленкой в парке и вызвали полицию", - сказал собеседник агентства, отметив, что инцидент произошел на Кронштадтском бульваре.

По его словам, всех участников инцидента доставили в территориальный отдел полиции, выясняются все обстоятельства случившегося.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Премьер Украины взял под личный контроль ход расследования пожара в колледже Одессы
Начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка отстранили от работы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС