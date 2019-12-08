Премьер Украины взял под личный контроль ход расследования пожара в колледже Одессы

КИЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук лично будет контролировать ход расследования пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 10 человек. Об этом он заявил в воскресенье.

"Одесса. Ход расследования пожара в колледже я беру под личный контроль", - написал Гончарук в своем Telegram-канале.

Глава правительства сообщил, что поручил отстранить от исполнения обязанностей на время расследования начальника главного управления Государственной службы по чрезвычайным происшествиям в Одесской области Виктора Федорчака и его заместителя по профилактике Михаила Вовка. "Ситуация, когда четыре последние громкие пожара с жертвами произошли в одной области, недопустима", - пояснил он свое указание. Были приняты и другие кадровые решения.

По словам Гончарука, министру образования поручено провести инвентаризацию всех учебных заведений, Министерству внутренних дел - в ближайшие сроки предоставить план мероприятий по противопожарной безопасности по всей стране. Со вторника, добавил премьер-министр, начнет работать правительственная комиссия, которая должна установить причины пожара.

4 декабря в Одесском колледже экономики возник пожар, в момент возгорания в здании находились более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности. В настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

В результате происшествия погибли 10 человек, восемь считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура.