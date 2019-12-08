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В Петрозаводске вдоль железной дороги горит склад

Площадь пожара составляет 400 кв. метров

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Склад, расположенный вдоль железной дороги, загорелся в Петрозаводске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"По прибытии первого подразделения пожарной охраны огнем было охвачено 400 кв. метров площади складских помещений", - сказал собеседник агентства.

Склад расположен вдоль железнодорожных путей. Что там хранится, уточняется. На данный момент пожар локализован. На месте работают пожарные, ожидается прибытие пожарного поезда.

"В 20:05 пожар локализован. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (20:31 мск) - добавлены подробности.

 

 

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