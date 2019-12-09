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Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до 12 человек

Пострадали 30 человек

КИЕВ, 9 декабря. /ТАСС/. Число погибших в результате пожара, который 4 декабря произошел в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, выросло до 12 человек. Об этом в понедельник сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Всего в результате пожара погибло 12 человек", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник спасатели обнаружили под завалами еще два тела. Ранее сообщалось о 10 погибших.

По данным спасательного ведомства, всего в результате пожара пострадало 30 человек, в настоящее время девять из них остаются в больницах.

Крупный пожар в историческом здании, где располагается колледж, возник 4 декабря в первой половине дня. В момент возгорания в помещениях учебного заведения находилось более 400 человек. Полиция начала досудебное расследование по статье о нарушении требований пожарной безопасности, в настоящее время установлены двое подозреваемых. Официально о причине инцидента пока не объявлено.

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