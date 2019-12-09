В Петербурге "заминировали" несколько судов, Пулково и Эрмитаж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, суды эвакуируются.

"Октябрьский, Петродворцовый, Выборгский, Сестрорецкий, Невский, Смольнинский, Приморский районные суды эвакуируются", - сказано в сообщении.

В письме в Приморский райсуд также говорится об угрозе взрыва в Эрмитаже и аэропорту Пулково. Кроме того, по данным пресс-службы, автор письма также заявляет об угрозе взрыва на станциях метро "Достоевская", "Пушкинская" и "Сенная площадь", в военных госпиталях и больницах в различных районах города.

Письма с угрозами начали приходить две недели назад в суды Санкт-Петербурга. В городской суд по электронной почте поступило сообщение о минировании, автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткоинах. Аналогичные письма поступили в другие суды города - районные и военные. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.

На прошлой неделе оперативные службы также проверяли станции метро, торговые центры больницы и школы. Ничего опасного обнаружено не было.

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