{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье

Ранее информация о минировании поступила московские суды

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах "Вегас" в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в два ТРЦ "Вегас", расположенных в районе 66-го км МКАД городского округа Красногорск и 22-го км МКАД городского округа Видное", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на место направлены для проверки сотрудники экстренных служб. Эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.

Кроме того, анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "РИО" в городском округе Коломна.

"Неизвестный сообщил о том, что в ТРЦ "РИО" в городском округе Коломна на улице Октябрьской революции заложено взрывное устройство, на место для проверки направлены сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее информация о минировании поступила в три московских суда - Коптевский, Головинский и Чертановский. Люди эвакуированы. После проверки Чертановский суд возобновил работу, взрывные устройства не найдены.

В новость были внесены изменения (12:07 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до пяти
Спасатели продолжают работать на месте происшествия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС