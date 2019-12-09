Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах "Вегас" в Московской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в два ТРЦ "Вегас", расположенных в районе 66-го км МКАД городского округа Красногорск и 22-го км МКАД городского округа Видное", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, на место направлены для проверки сотрудники экстренных служб. Эвакуация сотрудников и посетителей не проводилась.

Кроме того, анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торгово-развлекательный центр "РИО" в городском округе Коломна.

"Неизвестный сообщил о том, что в ТРЦ "РИО" в городском округе Коломна на улице Октябрьской революции заложено взрывное устройство, на место для проверки направлены сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

Ранее информация о минировании поступила в три московских суда - Коптевский, Головинский и Чертановский. Люди эвакуированы. После проверки Чертановский суд возобновил работу, взрывные устройства не найдены.

В новость были внесены изменения (12:07 мск) — добавлены подробности по тексту.