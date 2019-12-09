В Крыму двух полицейских избили после попытки остановить пьяного водителя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Двоих полицейских госпитализировали после конфликта с пьяным водителем и его знакомыми в Ленинском районе Крыма, задержаны трое мужчин, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел ночью в воскресенье в поселке Багерово Ленинского района Крыма, когда наряд ДПС преследовал Mitsubishi Outlander, водитель которого имел признаки опьянения, уточняется в сообщении.

"Преследуемый автомобиль остановился возле одного из домов. Из машины вышли четыре человека, а из домовладения - еще несколько мужчин, поведение которых указывало на то, что граждане нетрезвы. Мужчины начали оскорблять сотрудников полиции, находящихся при исполнении служебных обязанностей, угрожать им, на замечания не реагировали. Оценив ситуацию, согласно положениям Федерального закона №3 ФЗ "О полиции", один из сотрудников ДПС принял решение о применении табельного огнестрельного оружия и произвел один выстрел в воздух. В ходе конфликта двоим полицейским были причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что трое жителей Ленинского района Крыма в возрасте от 28 до 45 лет были задержаны, а пострадавшие сотрудники полиции госпитализированы. "По факту произошедшего МВД по Республике Крым проводит проверку. Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения", - говорится в сообщении.