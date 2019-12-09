{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из частных домов Подмосковья

Предварительная сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Троих подозреваемых в кражах из частных домов в Подмосковье на сумму около 7,5 млн рублей задержали в столице, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщает МВД России.

"Установлено, что в ночное время злоумышленники, отжав стеклопакеты, незаконно проникли в два коттеджа, расположенных недалеко друг от друга в деревне Афинеево Московской области. В одном доме они похитили бытовую технику, лазерные прицел и дальномер. Во втором - денежные средства в сумме $100 тыс. и ювелирные изделия. Сложив ценные вещи, они скрылись с места преступления. Предварительная сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. "Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали троих подозреваемых в Москве. При обыске по месту их проживания обнаружена и изъята часть похищенного имущества", - отметили в пресс-центре МВД.

Задержанные арестованы, есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению 10 аналогичных противоправных деяний.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье
Ранее информация о минировании поступила московские суды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС