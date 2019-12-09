Сотрудники полиции задержали подозреваемых в кражах из частных домов Подмосковья

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Троих подозреваемых в кражах из частных домов в Подмосковье на сумму около 7,5 млн рублей задержали в столице, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщает МВД России.

"Установлено, что в ночное время злоумышленники, отжав стеклопакеты, незаконно проникли в два коттеджа, расположенных недалеко друг от друга в деревне Афинеево Московской области. В одном доме они похитили бытовую технику, лазерные прицел и дальномер. Во втором - денежные средства в сумме $100 тыс. и ювелирные изделия. Сложив ценные вещи, они скрылись с места преступления. Предварительная сумма ущерба составила около 7,5 млн рублей", - говорится в релизе.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 3 и 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище и кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), которые соединены в одно производство. "Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили и задержали троих подозреваемых в Москве. При обыске по месту их проживания обнаружена и изъята часть похищенного имущества", - отметили в пресс-центре МВД.

Задержанные арестованы, есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению 10 аналогичных противоправных деяний.