{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Брянске застреливший коллег ради 7 млн рублей сотрудник спецсвязи предстанет перед судом

Мужчина напал на отдел спецсвязи 19 сентября

ТАСС, 9 декабря. Водитель-фельдъегерь спецсвязи, обвиняемый в убийстве в Брянской области двух своих коллег, хищении 7 млн рублей и оружия, предстанет перед судом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего водителя-фельдъегеря спецсвязи, обвиняемого в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни, и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, 19 сентября водитель-фельдъегерь напал на отдел спецсвязи в Брянске и застрелил находившихся на дежурстве двух сотрудников. Целью напавшего были деньги - обвиняемый похитил из служебного помещения спецсвязи более 7 млн рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, он забрал записи камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела. Свои вещи и флешку с видеозаписями он выбросил по дороге домой, а похищенное оружие и деньги спрятал на территории своего домовладения. На следующий день его задержали, а 22 сентября по решению суда арестовали.

Теги
РоссияБрянская область
Реклама на ТАСС
Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье
Ранее информация о минировании поступила московские суды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС