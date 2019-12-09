В Брянске застреливший коллег ради 7 млн рублей сотрудник спецсвязи предстанет перед судом

ТАСС, 9 декабря. Водитель-фельдъегерь спецсвязи, обвиняемый в убийстве в Брянской области двух своих коллег, хищении 7 млн рублей и оружия, предстанет перед судом. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего водителя-фельдъегеря спецсвязи, обвиняемого в совершении убийства, сопряженного с разбойным нападением, разбоя в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов с применением насилия, опасного для жизни, и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд", - говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, 19 сентября водитель-фельдъегерь напал на отдел спецсвязи в Брянске и застрелил находившихся на дежурстве двух сотрудников. Целью напавшего были деньги - обвиняемый похитил из служебного помещения спецсвязи более 7 млн рублей.

Чтобы скрыть следы преступления, он забрал записи камер видеонаблюдения из служебного помещения и совершил неудачную попытку поджога отдела. Свои вещи и флешку с видеозаписями он выбросил по дороге домой, а похищенное оружие и деньги спрятал на территории своего домовладения. На следующий день его задержали, а 22 сентября по решению суда арестовали.