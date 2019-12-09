Адвокат Винника ждет информации от греческого суда насчет рассмотрения дела россиянина

АФИНЫ, 9 декабря. /ТАСС/. Руководитель группы адвокатов Александра Винника Тимофей Мусатов ждет информации от Верховного суда Греции по поводу поданного россиянином ходатайства о пересмотре судебных решений насчет экстрадиции в США и Францию. При этом, как ожидается, окончательное решение о судьбе обвиняемого будет принимать министр юстиции Греции. Об этом Мусатов сообщил в понедельник по телефону корреспонденту ТАСС.

На вопрос, разрешил ли греческий суд не выдавать Винника в США и Францию, Мусатов сказал: "У меня такой информации нет". "Суд не принимает решение. Его принимает министр юстиции [Греции]. Именно он принимает решение, в какую страну выдавать <...> Мы сейчас в процессе рассмотрения дела об отмене решения о выдаче его во Францию и США", - пояснил Мусатов.

По его словам, пока у защиты "нет никакой информации из суда". Суд должен был, во-первых, назначить дату слушаний, а, во-вторых, принять решение о том, будет ли он вообще это дело рассматривать. "Они же не хотят рассматривать [данное] дело. У них задача какая - не приступить к рассмотрению дела, поэтому суд ушел думать о том, может ли он рассматривать подобного рода дела", - отметил Мусатов.

6 ноября Судебный совет Ареопага (Верховного суда Греции) провел слушания по поданному россиянином Александром Винником ходатайству о пересмотре судебных решений о его экстрадиции в США и Францию. Заседание проходило в закрытом режиме, прессу попросили удалиться. После заседания греческий адвокат Винника Зои Константопулу сообщила журналистам, что судьи заслушали аргументы защиты и дали ей время для того, чтобы предоставить дополнительную документацию, а затем будет приниматься решение. Константопулу тогда заявила, что "не известно, когда это решение будет объявлено - через неделю, две или три недели, месяц".

Пострадавших по делу не нашлось

Адвокат сообщила, что, согласно новому Уголовному кодексу Греции, по обвинению об отмывании и мошенничестве необходимо наличие пострадавших, но таковых в деле Винника не имеется. Претензий к Виннику также никто не предъявлял. 1 ноября истек срок, предусмотренный новым законодательством для подачи таких исковых заявлений. По словам Константопулу, "суд изучит, должно ли состояться рассмотрение дела по существу".

"Это проблема основных прав человека, чтобы суд по сути заслушал его дело. Винник имеет право на то, чтобы применялось положение наиболее благоприятного закона (новый Уголовный кодекс - прим. ТАСС), которое говорит, что нет состава преступления в действиях Винника", - сказала Константопулу.

Адвокат также сообщила, что защита подала иск об освобождении Винника из-под стражи. Адвокаты "подали ходатайство о его освобождении, так как антиконституционно держать его в тюрьме более 18 месяцев", сказала она.

Юристы отметили, что в Греции состава преступления нет, и в соответствии с принципом двойной вменимости Винник не может быть выдан в Америку.

Обвинения в адрес россиянина

Винник был задержан во время отдыха в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через сейчас несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. Салоникский апелляционный суд и Верховный суд Греции приняли решения о его выдаче как Соединенным Штатам, так и Франции. Экстрадиции Винника добивается от греческих властей и Россия, о чем также имеется положительное решение Верховного суда Греции.

Сам Винник обвинения, выдвинутые Вашингтоном и Парижем, отверг и выразил согласие на экстрадицию на родину.