На полицейского напали с ножом на вокзале Мюнхена

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейский получил ножевые ранения в результате нападения на вокзале Мюнхена. Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник в Twitter.

Сотрудник полиции был на дежурстве в здании вокзала, когда около 06:30 (08:30 мск) к нему сзади подошел молодой человек и ударил ножом. Полицейский госпитализирован.

"Подозреваемого задержали свидетели", - сообщили в полиции. Нападавший - 23-летний гражданин Германии, проживающий в Мюнхене. О его мотивах не сообщается.