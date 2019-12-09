На полицейского напали с ножом на вокзале Мюнхена

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейский получил ножевые ранения в результате нападения на вокзале Мюнхена. Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник в Twitter.
#Hauptbahnhof #München— Polizei München (@PolizeiMuenchen) 9 декабря 2019 г.
Bei einer Kontrolle wurde heute gg 06.30 Uhr ein Polizist von einem Unbeteiligten mit einem Messer von hinten angegriffen und verletzt.
Nach der Tat wurde der Tatverdächtige von Zeugen festgehalten.
An diese Zeugen: Bitte melden Sie sich dringend bei uns!
Сотрудник полиции был на дежурстве в здании вокзала, когда около 06:30 (08:30 мск) к нему сзади подошел молодой человек и ударил ножом. Полицейский госпитализирован.
"Подозреваемого задержали свидетели", - сообщили в полиции. Нападавший - 23-летний гражданин Германии, проживающий в Мюнхене. О его мотивах не сообщается.