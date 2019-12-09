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На полицейского напали с ножом на вокзале Мюнхена

Подозреваемого задержали свидетели

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейский получил ножевые ранения в результате нападения на вокзале Мюнхена. Об этом правоохранительные органы сообщили в понедельник в Twitter.

Сотрудник полиции был на дежурстве в здании вокзала, когда около 06:30 (08:30 мск) к нему сзади подошел молодой человек и ударил ножом. Полицейский госпитализирован.

"Подозреваемого задержали свидетели", - сообщили в полиции. Нападавший - 23-летний гражданин Германии, проживающий в Мюнхене. О его мотивах не сообщается.

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Германия
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