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Неизвестные сообщили о минировании храма Христа Спасителя в Москве

Сообщение о минировании поступает в храм третий раз с начала прошлой недели

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Неизвестный третий раз с начала прошлой недели сообщает о том, что в храме Христа Спасителя заложено взрывное устройство. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в храм Христа Спасителя, оно стало уже третьим по счету с начала прошлой недели", - сказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, информация о минировании поступила в 12 районных судов Москвы. На место направлены сотрудники экстренных служб и кинологи с собаками. Данная информация проверяется.

Ранее в понедельник из-за сообщения о минировании были эвакуированы Коптевский, Головинский и Чертановский суды. После проверки Чертановский суд возобновил работу, взрывные устройства не найдены. Также неизвестный сообщил о заложенных взрывных устройствах в двух торгово-развлекательных центрах "Вегас" в Московской области.

На прошлой неделе в Москве неизвестные систематически сообщали о заложенных взрывных устройствах в судах, все угрозы оказались ложными.

Теги
Россия
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Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье
Ранее информация о минировании поступила московские суды
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