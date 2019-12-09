В Севастополе неизвестные разгромили центр для детей-инвалидов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейские Севастополя проводят проверку по заявлению руководства общественной организации "Особые дети" о том, что неизвестные проникли в ремонтируемое помещение, предназначенное для занятий с детьми-инвалидами, и разгромили его, сообщила представитель городского УМВД на аппаратном заседании правительства в понедельник.

"Поступило заявление о том, что повреждение имущества в центре, который, как заявили родители, восстанавливался в том числе и за их счет. Сейчас проводим проверку, смотрим камеры", - сказала она.

В свою очередь врио губернатора Михаил Развожаев поручил "восстановить утраченное имущество и оказать содействие".

На официальной странице организации "Особые дети" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано видео, на котором видно, что в зале, расположенном в доме на улице Павла Корчагина, разбиты стены, одна из межкомнатных перегородок пробита насквозь, серьезно повреждено помещение санузла. "Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел, думали еще чуток, линолеум, раковина, двери... А теперь и стен нет, в подвале сумасшедший потоп из кипятка, видимо, лопнули в очередной раз трубы", - говорится в подписи к видеозаписи.

Как пояснили ТАСС в организации, они работают с семьями, где есть дети с ментальной инвалидностью - аутизмом, ДЦП и другими проблемами. В частности, на средства президентского гранта были организованы семейные мастерские, на которых дети получали социальные навыки и учились шить, мастерить часы и экосумки, варить сыры, делать мыло и т. д. Сейчас организация базируется в полуподвальном помещении, куда могут попасть не все подопечные - невозможно создать условия для маломобильных детей и колясочников. В помещении на улице Павла Корчагина, как планировалось, занятия станут доступны для всех, так как возможно организовать полноценную доступную среду.