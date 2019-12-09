{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Севастополе неизвестные разгромили центр для детей-инвалидов

Врио губернатора Михаил Развожаев поручил "восстановить утраченное имущество и оказать содействие"

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Полицейские Севастополя проводят проверку по заявлению руководства общественной организации "Особые дети" о том, что неизвестные проникли в ремонтируемое помещение, предназначенное для занятий с детьми-инвалидами, и разгромили его, сообщила представитель городского УМВД на аппаратном заседании правительства в понедельник.

"Поступило заявление о том, что повреждение имущества в центре, который, как заявили родители, восстанавливался в том числе и за их счет. Сейчас проводим проверку, смотрим камеры", - сказала она.

В свою очередь врио губернатора Михаил Развожаев поручил "восстановить утраченное имущество и оказать содействие".

На официальной странице организации "Особые дети" в соцсети "ВКонтакте" опубликовано видео, на котором видно, что в зале, расположенном в доме на улице Павла Корчагина, разбиты стены, одна из межкомнатных перегородок пробита насквозь, серьезно повреждено помещение санузла. "Сколько ребят с двигательными проблемами ждут окончания ремонта в этом помещении! Мы из последних сил пытались сделать хотя бы один зал и санузел, думали еще чуток, линолеум, раковина, двери... А теперь и стен нет, в подвале сумасшедший потоп из кипятка, видимо, лопнули в очередной раз трубы", - говорится в подписи к видеозаписи.

Как пояснили ТАСС в организации, они работают с семьями, где есть дети с ментальной инвалидностью - аутизмом, ДЦП и другими проблемами. В частности, на средства президентского гранта были организованы семейные мастерские, на которых дети получали социальные навыки и учились шить, мастерить часы и экосумки, варить сыры, делать мыло и т. д. Сейчас организация базируется в полуподвальном помещении, куда могут попасть не все подопечные - невозможно создать условия для маломобильных детей и колясочников. В помещении на улице Павла Корчагина, как планировалось, занятия станут доступны для всех, так как возможно организовать полноценную доступную среду.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
Информация о минировании поступила в три ТРЦ в Подмосковье
Ранее информация о минировании поступила московские суды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС