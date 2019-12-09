Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до пяти

СИДНЕЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Полиция Новой Зеландии подтвердила гибель пяти человек в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Об этом заместитель комиссара штаба гражданской обороны Джон Тимс сообщил в понедельник в ходе брифинга, посвященного оперативной ситуации после чрезвычайного происшествия. Трансляцию вел телеканал Television New Zealand.

"К сожалению, я могу подтвердить, что пять человек погибли во результате извержения на острове Уайт-Айленд", - сказал Тимс.

По словам полицейского, работа спасателей осложнена, поскольку всю территорию острова покрывает значительный слой пепла. Сейчас штаб консультируется с экспертами, чтобы определить ближайшее возможное время начала поисковых операций на острове.

По сообщению агенства Reuters, публикующего снимки неновозеландского геологического агентства GeoNet, группа людей могла находиться непосредственно в кратере вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии за несколько минут до его извержения.

В кратере были установлены четыре камеры GeoNet, которые каждые 10 минут фотографировали происходящее в этом районе и отправляли снимки на сервер. В 14:10 по местному времени (04:10 мск) одна из них зафиксировала группу людей, направляющуюся по тропе в сторону от кромки кратера. Извержение вулкана началось около 14:15 по местному времени (04:15 мск).

На официальном сайте GeoNet велась трансляция из кратера вулкана, однако в данный момент руководство геологического агентства изъяло снимки из публичного доступа, сделанные перед извержением. Соответствующее сообщение было опубликовано на портале.

В настоящий момент известно о пятерых погибших и 23 получивших травмы. Как предполагает полиция, на острове в момент извержения находилось порядка 50 человек.

Новозеландский остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти в 270 км к югу от Окленда. Извержение началось в понедельник около 14:15 по местному времени (04:15 мск). Уровень вулканической опасности был повышен до четвертого (опасность извержения в непосредственной близости от вулкана), а код авиационной безопасности изменен на оранжевый.

Уайт-Айленд - единственный активный вулканический остров Новой Зеландии. Предыдущее извержение было зафиксировано в конце 2012 - начале 2013 года. Остров Уайт является одним из самых посещаемых активных вулканов в мире и открыт для туристических поездок.

В новость были внесены изменения (12:13 мск) - обновлена информация по тексту.