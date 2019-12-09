Сообщения о минировании судов Петербурга оказались ложными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Оперативные службы проверили суды в Петербурге, которые в понедельник утром получили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Как сообщили журналистам в пресс-службе судов города, угрозы оказались ложными, суды возвращаются к работе.

"Октябрьский, Невский, Сестрорецкий, Петродворцовый и Выборгский суды возвращаются к работе", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в анонимном письме в Приморский районный суд также говорилось об угрозе взрыва в аэропорту Пулково. В пресс-службе аэропорта ТАСС сообщили, что к ним никаких угроз не поступало, аэропорт работает в штатном режиме. Кроме того, автор письма также заявил об угрозе взрывов на станциях метро "Достоевская", "Пушкинская" и "Сенная площадь", в военных госпиталях и больницах в различных районах города. В пресс-службе метрополитена ТАСС отметили, что информированы о сообщениях, но проверка пока не запланирована.

Письма с угрозами начали приходить по электронной почте две недели назад в районные и военные суды Санкт-Петербурга. Автор требовал перевода 120 млн рублей на электронный кошелек в биткойнах. Кроме того, в письмах в суды автор сообщений "минировал" торговые центры и школы. Все угрозы оказались ложными.