В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Происшествие произошло ночью 8 декабря, но о нем стало известно только сегодня. "В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный выстрелил в его жену. По словам заявителя, она услышала стрельбу, выглянула из окна и получила ранение груди. Пострадавшая скончалась", - сказали в ведомстве.

Стрелок задержан. Причины случившегося устанавливаются.