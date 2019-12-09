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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Происшествие произошло в деревне Мясное городского округа Ступино

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Происшествие произошло ночью 8 декабря, но о нем стало известно только сегодня. "В дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что неизвестный выстрелил в его жену. По словам заявителя, она услышала стрельбу, выглянула из окна и получила ранение груди. Пострадавшая скончалась", - сказали в ведомстве.

Стрелок задержан. Причины случившегося устанавливаются.

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