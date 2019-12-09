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В Пензенской области погибла пассажирка загоревшегося после ДТП автомобиля

Водитель столкнувшейся с автобусом легковушки получила травмы и сейчас находится в больнице

ПЕНЗА, 9 декабря. /ТАСС/. Автомобиль Peugeot столкнулся с маршрутным автобусом ПАЗ в Вадинском районе Пензенской области. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе УГИБДД по региону.

Авария произошла в 09:30 мск на 13-м километре автодороги Кувак-Никольское - Земетчино. "Произошло столкновение автомобиля Peugeot-301 под управлением женщины 1988 года рождения и автобуса ПАЗ, который двигался по маршруту Земетчино - Пенза. После столкновения автомобиль Peugeot съехал в кювет, где произошло его возгорание. В результате ДТП пассажир автомобиля - женщина 1987 года рождения - скончалась на месте, водитель госпитализирована", - отметили в пресс-службе.

В связи с произошедшим проводится проверка.

Теги
РоссияПензенская область
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