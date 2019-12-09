Экс-конвоиры банды GTA в Мособлсуде получили от 1,5 года до трех лет колонии условно

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Красногорский городской суд назначил наказание в виде условного лишения свободы на срок от 1,5 года до трех лет бывшим сотрудникам конвойной службы полиции, которые охраняли членов так называемой банды GTA в день их попытки побега из здания Мособлсуда. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Алексея Гришина к трем годам колонии условно, Алексея Миханькова - к двум годам колонии условно, Михаила Фартушняка - к трем годам колонии условно, Елизавете Лукьяновой суд назначил 1,5 года условно", - сказал собеседник агентства. Суд огласил лишь резолютивную и вводную части приговора.

На скамье подсудимых оказались бывший командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Главного управления МВД РФ по Московской области и начальник смены Алексей Гришин, заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков, а также два старших полицейских конвоя - Елизавета Лукьянова, которой подсудимые при нападении в лифте сломали нос, и Михаил Фартушняк, госпитализированный после попытки побега членов банды в реанимацию, а затем комиссованный со службы. Всем фигурантам было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека"). Санкция этой статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Судебный процесс проходил в закрытом режиме.

Как полагает следствие, в августе 2017 года обвиняемые в здании Мособлсуда грубо нарушили требования нормативных актов, устанавливающих порядок конвоирования. Полицейские допустили одновременное перемещение пятерых подсудимых из зала судебного заседания в конвойное помещение под охраной лишь двух конвоиров. В результате допущенной халатности подсудимые напали в лифте на полицейских конвойной службы, завладели их оружием и тяжело ранили одного из бойцов Росгвардии. После этого они попытались скрыться, но были нейтрализованы - трое нападавших были ликвидированы, двое ранены, один из них впоследствии скончался в больнице.

Кроме того, Гришин, уволившись со службы после перестрелки в здании суда, устроился на гражданскую работу, после чего в отношении него возбудили новое дело - по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По словам источника в правоохранительных органах, в ходе расследования нового дела выяснилось, что экс-полицейский был судим в 1998 году по ст. 327 УК РФ ("Подделка документов"), затем устроился в органы внутренних дел, хотя закон запрещает судимым работать в полиции. Второе дело в отношении него слушается в одном из подмосковных судов.