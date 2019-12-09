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В Мурманске столкнулись автобус и самосвал

В результате ДТП пострадали четыре человека

МУРМАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Рейсовый автобус в понедельник столкнулся с самосвалом на одном из центральных проспектов Мурманска, пострадали четыре человека. Об этом сообщил ТАСС источник в оперативных службах.

"Четыре человека пострадали при столкновении автобуса маршрута №10 и грузового автомобиля", - сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, пострадавшие - пассажиры автобуса. Трое из них получили помощь амбулаторно, одна пассажирка доставлена в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Подробности происшествия уточняются.

Официального комментария правоохранительных органов пока не поступало.

Теги
РоссияМурманская область
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