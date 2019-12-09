Жители Коми получили пожизненные сроки за жестокое убийство детей и их дедушки

КОМИ, 9 декабря. /ТАСС/. Верховный суд Республики Коми признал двух местных жителей виновными в жестоком убийстве двоих подростков и их дедушки, а также в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней и краже. Как сообщили журналистам в прокуратуре Республики Коми, фигурантов приговорили к пожизненным срокам лишения свободы.

"Суд признал фигурантов дела виновными в инкриминируемых деяниях и назначил им обоим наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях особого режима. Также суд удовлетворил иски потерпевшей стороны о взыскании с каждого по 850 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлениями", - говорится в распространенном надзорным ведомством сообщении.

Суд установил, что осенью прошлого года в поселке Кожва Печорского района произошла ссора между нетрезвой хозяйкой частного дома, ее сожителем и его приятелем. Очевидцем конфликта стал 16-летний сын женщины, который попытался заступиться за мать. Подсудимые избили подростка, от полученных травм он погиб.

После этого домой за рюкзаком вернулась 13-летняя дочь женщины. Сообщники задушили ее, чтобы она не обратилась в полицию. Кроме того, как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Республики Коми, в отношении девочки были совершены насильственные действия сексуального характера. Увидев, что около дома детей ждет дедушка, молодые люди позвали его в дом, где также убили.

Один из злоумышленников также похитил мобильные телефоны убитых.