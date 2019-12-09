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В Марий Эл инспектор ДПС запрыгнул в движущуюся машину и остановил пьяного водителя

За рулем автомобиля был подросток, не имеющий права управления транспортным средством

ТАСС, 9 декабря. Инспектор ДПС на одной из центральных улиц Йошкар-Олы запрыгнул в движущийся автомобиль, чтобы остановить пьяного 16-летнего подростка, который был за рулем машины. Об этом в понедельник журналистам сообщила пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

По данным правоохранителей, наряд ДПС ночью заметил подозрительный автомобиль ВАЗ, который занесло и развернуло посреди проезжей части. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, после чего она остановилась.

"К остановившейся автомашине направился инспектор ДПС младший лейтенант полиции Андрей Иванов. В этот момент автомобиль резко начал движение, и полицейский запрыгнул в салон автомобиля, чтобы остановить правонарушителя. Благодаря регулярной отработке навыков задержания и умению быстро ориентироваться в экстремальных ситуациях Андрей Иванов смог удержаться и через некоторое время остановить транспортное средство", - говорится в сообщении МВД по региону в социальной сети "Вконтакте".

Подростка, не имеющего права управления транспортным средством, задержали. Ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В данный момент правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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