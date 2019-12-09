В Ростовской области около 35 тыс. человек остались без воды из-за повреждения трубы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 35 тыс. человек остались без водоснабжения из-за повреждения трубы в ростовском городе Гуково. Об этом в понедельник сообщается на сайте регионального главка МЧС.

"В 19:24 мск поступила информация о повреждении трубы D-700 мм. В результате повреждения прекращена подача ХВС в три поселка города Гуково с населением порядка 35 тыс. человек (в том числе 11 666 детей), 26 социально значимых объекта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, все объекты имеют суточный запас водоснабжения, на работу котельных прорыв не повлияет.