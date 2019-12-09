В Москве задержан мужчина, ударивший ножом бывшую жену при ребенке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Сотрудники московского уголовного розыска задержали мужчину, который удалил ножом бывшую жену при ребенке на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

24 ноября мужчина возле жилого дома по Волгоградскому проспекту нанес удар ножом бывшей супруге, которая возвращалась с ребенком с прогулки. Женщине была оказана медицинская помощь, сейчас угрозы для ее жизни нет.

"Благодаря проведенному комплексу следственных и оперативных мероприятий сотрудниками столичного уголовного розыска нападавший установлен и задержан", - сказала Иванова. По ее словам, в ближайшее время подозреваемый будет доставлен в следственное подразделение ГСУ СК по Москве, которое расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

По данным пресс-службы столичного ГУ МВД РФ, мужчина был задержан в подмосковном Егорьевске. Ему 27 лет, он ранее привлекался к уголовной ответственности.