Экс-замначальника регионального центра МЧС РФ в Пермском крае задержан за мошенничество

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали в Перми бывшего заместителя начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе по подозрению в мошенничестве за фиктивное трудоустройство знакомого. Об этом говорится в сообщении, распространенном следственным управлением СК РФ по Пермскому краю.

По информации краевого портала 59.ru, речь идет об Андрее Ковтуне.

"Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю в ходе расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), по подозрению в совершении преступления задержан бывший заместитель начальника Приволжского регионального центра МЧС РФ по Государственной противопожарной службе", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый фиктивно устроил в одну из пожарных частей города Перми в качестве пожарного своего знакомого. С марта 2013 года по конец 2017 года он фактически не исполнял каких-либо обязанностей по службе. За этот период мужчине начислялась и выплачивалась заработная плата и другие выплаты, общая сумма которых составила более 790 тыс. рублей. Похищенные бюджетные средства соучастники потратили на свои нужды.

Отмечается, что в ближайшее время задержанному будет избрана мера пресечения и предъявлено обвинение.

Андрей Ковтун был министром территориальной безопасности Пермского края с января 2017 года по 2019 год. До этого он работал в региональном управлении МЧС. В ведомстве, по информации местных СМИ, он дослужился до звания генерал-майора и первого заместителя начальника главка.