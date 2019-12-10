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Глава Черноморского района Крыма погибла в ДТП

При лобовом столкновении двух автомобилей в Крыму погибли еще три человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли утром во вторник при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Черноморском районе Крыма, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Сегодня около 08:50 мск в Черноморском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительной информации, на трассе произошло лобовое столкновение автомобилей Kia и Ford. В результате аварии погибли четыре человека (двое находились в автомобиле Kia, двое - в Ford)", - говорится в сообщении.

Одной из четырех жертв ДТП стала глава администрации Черноморского района республики Людмила Глушко. Гибель чиновницы подтвердил ТАСС председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский.

"[Глушко] погибла в результате лобового столкновения, дорога была сухая. Направлялась в рабочую поездку по району", - сказал он.

На место аварии выехали наряды ГИБДД. "Устанавливаются обстоятельства аварии. На месте происшествия предпринимаются все меры по организации свободного проезда участников дорожного движения", - уточняется в сообщении.

Администрацию Черноморского района Глушко, которая погибла в возрасте 54 лет, возглавляла с июля 2016 года.

В новость внесены изменения (10:49 мск) - добавлены подробности по тексту.

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