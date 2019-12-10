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Ситуация вокруг "Седьмой студии"

Дело экс-главбуха "Седьмой студии" вновь поступило в суд для рассмотрения по существу

Дата рассмотрения дела Нины Масляевой еще не назначена

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой поступило в Мещанский суд Москвы для повторного рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило уголовное дело в отношении Масялевой, оно распределено судье Татьяне Шаниной", - сказала собеседница агентства. Дата рассмотрения пока не назначена.

Ранее Мещанский суд прекратил рассмотрение дела Масляевой и вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении. Генеральная прокуратура оспорила это решение в апелляционной инстанции, но жалоба была отклонена. Также Генеральной прокуратуре было отказано в проверке решения о возврате дела в Президиуме Мосгорсуда. Генеральная прокуратура обратилась с жалобой в Верховный суд России, который обязал Президиум Мосгорсуда рассмотреть жалобу прокуратуры. Президиум Мосгорсуда в итоге вернул дело в Мещанский районный суд для рассмотрения по существу.

Дело Масляевой было выделено в отдельное производство из общего дела "Седьмой студии", так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Она заявляла, что "выполняла указания режиссера Кирилла Серебренникова, принимала участие в хищении денег вместе с ним, продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским, а бывший сотрудник Министерства культуры РФ Софья Апфельбаум была в курсе хищения".

Теги
РоссияСитуация вокруг "Седьмой студии"
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