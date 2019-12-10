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Убившего сотрудника СК возле приемной ведомства направят на принудительное лечение

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина страдает хроническим психическим расстройством

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Обвиняемого в убийстве сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина направят на принудительное лечение, так как он страдает психическим расстройством. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, в Главном следственном управлении СК завершено расследование уголовного дела по факту нападения в октябре на сотрудника центрального аппарата СК России полковника юстиции Владислава Капустина, в результате которого он погиб. "В ходе проведенной стационарной судебно-психиатрической экспертизы установлено, что мужчина, совершивший нападение на Капустина, страдает хроническим психическим расстройством, исключающей его вменяемость. В связи с этим уголовное дело с постановлением о применении к ему меры медицинского характера направлено в Генеральную прокуратуру РФ", - сказала Петренко.

В СК России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина проанализирован регламент действий работников подразделений, осуществляющих личное взаимодействие с гражданами по вопросам приема, а также приняты меры по усилению безопасности после этой трагедии.

1 октября житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев напал на полковника Следственного комитета Владислава Капустина возле проходной здания СК в Техническом переулке в Москве, нанеся одно ножевое ранение, которое оказалось смертельным. 2 октября суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил Григорьева под стражу, вину он признал, против ареста не возражал. По данным СК, Григорьев состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. Ему предъявлено обвинение по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ).

Владислав Капустин проходил службу в управлении по рассмотрению граждан и документационному обеспечению СК России. В это подразделение каждую неделю поступает несколько тысяч обращений. "Капустин был одним из тех сотрудников, кто лично общался с заявителями, оказывал возможную помощь, вникал в их проблемы и помогал их решить. Это был спокойный, мужественный, выдержанный и очень тактичный человек", - рассказала Петренко.

Теги
РоссияНападение на сотрудника СК в Москве
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