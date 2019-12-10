{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ABC: полицейский погиб в результате стрельбы в Нью-Джерси

Стрельбу начали двое неизвестных

ТАСС, 10 декабря. Один полицейский был убит во вторник в результате стрельбы, которую открыли двое неизвестных на кладбище в городе Джерси-сити штата Нью-Джерси. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, еще один полицейский был ранен, сейчас он госпитализирован.

Один из злоумышленников забаррикадировался в магазине, находившемся недалеко от места происшествия. Оттуда он ведет стрельбу из гладкоствольного оружия. Для задержания преступника на место происшествия прибыло специальное подразделение американских правоохранительных органов SWAT.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Гендиректор "Метростроя" арестован в Петербурге по делу о присвоении и растрате
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС