ABC: полицейский погиб в результате стрельбы в Нью-Джерси

ТАСС, 10 декабря. Один полицейский был убит во вторник в результате стрельбы, которую открыли двое неизвестных на кладбище в городе Джерси-сити штата Нью-Джерси. Об этом сообщает телекомпания ABC.

По ее данным, еще один полицейский был ранен, сейчас он госпитализирован.

Один из злоумышленников забаррикадировался в магазине, находившемся недалеко от места происшествия. Оттуда он ведет стрельбу из гладкоствольного оружия. Для задержания преступника на место происшествия прибыло специальное подразделение американских правоохранительных органов SWAT.