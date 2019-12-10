СК возбудил дело об убийстве после обнаружения тела девушки на юго-западе Москвы

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели девушки на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила во вторник старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказала Иванова.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, устанавливаются обстоятельства происшествия.

По данным следствия, днем 10 декабря 2019 года в квартире жилого дома по улице Академика Виноградова в Москве было обнаружено тело девушки 1998 года рождения, завернутое в одеяло.

В пресс-службе РУДН сообщили ТАСС, что погибшая - студентка четвертого курса филологического факультета Анна Егорова. Эту информацию подтвердили ее родственники. Факультет готов оказать помощь в организации похорон.