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Полиция начала проверку после избиения девушки в центре Петербурга

Инцидент произошел 9 декабря на Лиговском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку после избиения девушки в центре Санкт-Петербурга в ходе конфликта, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области. По данным местных СМИ, ее избили за внешний вид и принадлежность к ЛГБТ.

"10 декабря в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о том, что за медицинской помощью обратилась девушка с травмами, полученными в результате конфликта 9 декабря с неизвестными у дома №48 по Лиговскому проспекту. По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

По информации городских СМИ, избитая девушка является студенткой университета. Семеро мужчин избили ее за внешний вид, злоумышленникам якобы показалось, что она похожа на представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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