Полиция начала проверку после избиения девушки в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Полиция начала проверку после избиения девушки в центре Санкт-Петербурга в ходе конфликта, сообщили ТАСС в Главном управлении МВД по городу и Ленинградской области. По данным местных СМИ, ее избили за внешний вид и принадлежность к ЛГБТ.

"10 декабря в полицию Центрального района поступила телефонограмма из медицинского учреждения, в которой сообщалось о том, что за медицинской помощью обратилась девушка с травмами, полученными в результате конфликта 9 декабря с неизвестными у дома №48 по Лиговскому проспекту. По данному факту проводится проверка", - сказал представитель ведомства.

По информации городских СМИ, избитая девушка является студенткой университета. Семеро мужчин избили ее за внешний вид, злоумышленникам якобы показалось, что она похожа на представителя нетрадиционной сексуальной ориентации.