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Двое полицейских ранены при стрельбе в Джерси-Сити

Оба уже выписаны из госпиталя

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) получили огнестрельные ранения во время ликвидации двух злоумышленников, убивших во вторник четырех человек, включая блюстителя порядка. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Джерси-Сити Марк Келли, трансляцию вела телекомпания ABC.

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По словам шефа городской полиции, двое его подчиненных были ранены во время операции. "Один получил пулю в плечо, второй - в туловище. Оба в настоящий момент выписаны из госпиталя", - заверил Келли и признал, что пока не может раскрыть имена пострадавших блюстителей порядка.

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