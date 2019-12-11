Двое полицейских ранены при стрельбе в Джерси-Сити

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Двое сотрудников полиции города Джерси-Сити (штат Нью-Джерси) получили огнестрельные ранения во время ликвидации двух злоумышленников, убивших во вторник четырех человек, включая блюстителя порядка. Об этом сообщил на пресс-конференции шеф полиции Джерси-Сити Марк Келли, трансляцию вела телекомпания ABC .

По словам шефа городской полиции, двое его подчиненных были ранены во время операции. "Один получил пулю в плечо, второй - в туловище. Оба в настоящий момент выписаны из госпиталя", - заверил Келли и признал, что пока не может раскрыть имена пострадавших блюстителей порядка.