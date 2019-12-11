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В результате хлопка в печи на металлургическом заводе в Пензе пострадали двое рабочих

Один из них находится в тяжелом состоянии

ТАСС, 11 декабря. Хлопок произошел в печи по переплавке алюминия на металлургическом предприятии в Пензе, пострадали двое рабочих, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В печи по переплавке алюминия на металлургическом предприятии произошел хлопок", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что здание представляет собой ангар, серьезных разрушения оно не получило, рядом стоящие объекты не пострадали, угрозы людям и зданиям нет.

В пресс-службе регионального минздрава в свою очередь сообщили, что один из рабочих находится в тяжелом состоянии.

"Один пострадавший с ожогами средней степени тяжести доставлен в ожоговое отделение четвертой городской больницы, второй пациент оставлен в областной офтальмологической больнице, его состояние оценивается как тяжелое", - сказала собеседница агентства.

В новость внесены изменения (10:41 мск) - уточняется информация о пострадавших.

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