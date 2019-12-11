Врачей двух российских больниц будут судить за смерть детей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Врачи двух российских больниц, из-за которых погибли двое детей, пойдут под суд. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По данным следствия, первый случай произошел в сентябре 2013 года во Владимире. В больницу попал мальчик с острой инфекцией. Ему требовалась реанимация.

"Ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации [Сергей] Манухин в этот день не явился на рабочее место вовремя и не обеспечил себе замену", - уточнила представитель СК. Из-за этого ребенка вовремя не реанимировали, он умер от острой дыхательной недостаточности.

После инцидента родственники ребенка обратились к главе СК Александру Бастрыкину, дело передали в центральный аппарат ведомства.

Петренко сообщила, что следователи также завершили расследование дела зубного врача детской Наро-Фоминской стоматологической поликлиники в Подмосковье Лидии Поповой.

"По уголовному делу в отношении Лидии Поповой следователи установили, что в августе 2016 года обвиняемая без проведения консультации хирурга-стоматолога произвела вскрытие полости зуба потерпевшей и некачественно обработала канал зуба, оставив его открытым, что привело к попаданию инфекции в организм ребенка", - сообщили в СК. Врач не стала контролировать дальнейшее лечение девочки, из-за чего воспалительный процесс начал прогрессировать. Ребенок умер через семь дней после обращения к врачу.

"По двум уголовным делам следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем они направлены в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сообщила Петренко.