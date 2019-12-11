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В Петербурге задержали находящегося в розыске участника террористического сообщества

Его задержали за мелкое хулиганство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в центре Петербурга мужчину, обвиняемого в участии в террористической организации и находящегося в федеральном розыске. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в среду, мужчину задержали за мелкое хулиганство.

"Он был задержан на улице Звенигородской за совершение мелкого хулиганства. Мужчина находится в федеральном розыске, инициатором которого стало ОМВД России по Кизилюртовскому району Республики Дагестан в рамках уголовного дела об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении задержанного уже составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Кроме того, инициаторам розыска сообщено о его задержании.

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